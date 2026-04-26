Après-midi Jeux société Bibliothèque Maurepas Rennes Mercredi 17 juin, 14h30

Juin du numérique: la vie derrière l’écran

Les médiateurs numériques, l’association Latitudes et l’équipe Médiation Déchets de Rennes (DDRE) s’associent pour proposer un moment de découverte des enjeux et de l’impact du numérique grâce à une sélection variée de jeux de société.

Tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-17T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-17T17:30:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38



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