AGENDA · Le Bouscat
Après-midi Jeux sur VR Beat Saber, Laboratoire Numérique, Le Bouscat
mercredi 12 août 2026 · Laboratoire Numérique · Le Bouscat
Informations pratiques
Après-midi Jeux sur VR Beat Saber Mercredi 12 août, 14h00 Laboratoire Numérique Gironde
Entrée Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T17:00:00+02:00
De la musique et des sabres lasers, le tout en réalité virtuelle, un mélange parfait et exigeant !
Laboratoire Numérique Médiathèque la Source Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 22 27 62 »}]
VR Beat Saber
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