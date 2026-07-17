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AGENDA · Le Bouscat

Après-midi Jeux sur VR Beat Saber, Laboratoire Numérique, Le Bouscat

mercredi 12 août 2026 · Laboratoire Numérique · Le Bouscat

Après-midi Jeux sur VR Beat Saber, Laboratoire Numérique, Le Bouscat

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Laboratoire Numérique
Adresse
Médiathèque la Source Le Bouscat
Ville
33110 Le Bouscat
Département
Gironde
Tarif
Entrée Libre

Après-midi Jeux sur VR Beat Saber Mercredi 12 août, 14h00 Laboratoire Numérique Gironde

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T17:00:00+02:00

De la musique et des sabres lasers, le tout en réalité virtuelle, un mélange parfait et exigeant !

Laboratoire Numérique Médiathèque la Source Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 22 27 62 »}]
VR Beat Saber

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