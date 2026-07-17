Après-midi Jeux sur VR Beat Saber, Laboratoire Numérique, Le Bouscat

Informations pratiques

Après-midi Jeux sur VR Beat Saber Mercredi 12 août, 14h00 Laboratoire Numérique Gironde

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T17:00:00+02:00

De la musique et des sabres lasers, le tout en réalité virtuelle, un mélange parfait et exigeant !

Laboratoire Numérique Médiathèque la Source Le Bouscat Le Bouscat 33110 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 22 27 62 »}]

VR Beat Saber