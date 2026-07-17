La médiathèque prend l’air !, Résidence les Cottages, Le Bouscat

Informations pratiques

La médiathèque prend l’air ! Samedi 1 août, 16h00 Résidence les Cottages Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T16:00:00+02:00 – 2026-08-01T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-01T16:00:00+02:00 – 2026-08-01T16:30:00+02:00

A l’occasion d’évènements organisés par le Carroussel et en partenariat avec la médiahèque d’Eysines, la Bibli’ambule fait escale aux résidences Lyautey et Cottages pour deux rendez-vous placés sous le signe de la convivialité et de la découverte.

Au programme lectures pour sévader, une sélection de livres à feuilleter…

Venez partager un moment ludique et chaleureux en plein air

Résidence les Cottages le bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Bibli’ambule – Résidence les Cottages