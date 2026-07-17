La médiathèque prend l’air !, Résidence les Cottages, Le Bouscat
samedi 1 août 2026 · Résidence les Cottages · Le Bouscat
Informations pratiques
La médiathèque prend l’air ! Samedi 1 août, 16h00 Résidence les Cottages Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T16:00:00+02:00 – 2026-08-01T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-01T16:00:00+02:00 – 2026-08-01T16:30:00+02:00
A l’occasion d’évènements organisés par le Carroussel et en partenariat avec la médiahèque d’Eysines, la Bibli’ambule fait escale aux résidences Lyautey et Cottages pour deux rendez-vous placés sous le signe de la convivialité et de la découverte.
Au programme lectures pour sévader, une sélection de livres à feuilleter…
Venez partager un moment ludique et chaleureux en plein air
Résidence les Cottages le bouscat Le Bouscat 33110 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Bibli’ambule – Résidence les Cottages
À voir aussi à Le Bouscat (Gironde)
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