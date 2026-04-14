Après-midi jeux vidéo, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix
Après-midi jeux vidéo, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix mercredi 22 avril 2026.
Après-midi jeux vidéo Mercredi 22 avril, 14h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord
Gratuit – Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00
Pendant les vacances, profitez de sessions de jeux vidéo de 45 minutes. Une sélection de jeux sera à disposition !
Sur inscription à travers un formulaire qui sera bientôt disponible.
Un bibliothécaire vous contactera pour confirmer l’inscription.
Rdc – salle La Criée
Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « jvanelslande@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.20 »}]
Pendant les vacances, profitez de sessions de jeux vidéo de 45 minutes. Une sélection de jeux sera à disposition ! jeux-vidéo vacances scolaires
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