Après-midi jeux vidéo, Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage, Roubaix

Après-midi jeux vidéo Mercredi 22 avril, 14h00 Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage Nord

Gratuit – Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-22T14:00:00+02:00 – 2026-04-22T16:00:00+02:00

Pendant les vacances, profitez de sessions de jeux vidéo de 45 minutes. Une sélection de jeux sera à disposition !

Sur inscription à travers un formulaire qui sera bientôt disponible.

Un bibliothécaire vous contactera pour confirmer l’inscription.

Rdc – salle La Criée

Médiathèque de Roubaix – La Grand-Plage 2 rue Pierre Motte, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « jvanelslande@ville-roubaix.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.66.45.20 »}]

Pendant les vacances, profitez de sessions de jeux vidéo de 45 minutes. Une sélection de jeux sera à disposition ! jeux-vidéo vacances scolaires

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