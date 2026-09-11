Après-midi Loto Casino des 3 Vallées Dimanche 11 octobre Casino des 3 Vallées Brides-les-Bains
dimanche 11 octobre 2026 · Casino des 3 Vallées · Brides-les-Bains
Informations pratiques
Brides-les-Bains
Après-midi Loto Casino des 3 Vallées Dimanche 11 octobre
Casino des 3 Vallées 4 esplanade des Thermes Brides-les-Bains Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 15:00:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Venez vivre une expérience inoubliable lors de notre après-midi loto au prestigieux Casino des Trois Vallées !
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Casino des 3 Vallées 4 esplanade des Thermes Brides-les-Bains 73570 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 55 23 07
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English :
Come enjoy an unforgettable experience at our bingo afternoon at the prestigious Casino des Trois Vallées!
L’événement Après-midi Loto Casino des 3 Vallées Dimanche 11 octobre Brides-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains
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