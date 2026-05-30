Après-midi ludique et musical dans la cour du Pôle Associatif Félix Thomas Pôle associatif Félix Thomas Nantes
Après-midi ludique et musical dans la cour du Pôle Associatif Félix Thomas Pôle associatif Félix Thomas Nantes mercredi 29 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-29 15:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
La Ville de Nantes vous propose un temps convivial pour se rencontrer entre habitant.es du quartier : jouer, s’amuser, partager un goûter et profiter d’un concert …Au programme :• Dès 15h et jusqu’à 17h : jeux en bois, des craies à disposition pour dessiner sur la cour…• 16h-18h : Smoothies et glaces offertes• 17h à 18h : Concert « Qu’est-ce que tu préfères ? » par Coucoucool
Pôle associatif Félix Thomas Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 40 29 82 28 02 40 41 63 32
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