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Après-midi ludique et musical dans la cour du Pôle Associatif Félix Thomas Pôle associatif Félix Thomas Nantes

Après-midi ludique et musical dans la cour du Pôle Associatif Félix Thomas Pôle associatif Félix Thomas Nantes

Après-midi ludique et musical dans la cour du Pôle Associatif Félix Thomas Pôle associatif Félix Thomas Nantes mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Pôle associatif Félix Thomas

Adresse : 39 Rue Félix Thomas

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-29 15:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

La Ville de Nantes vous propose un temps convivial pour se rencontrer entre habitant.es du quartier : jouer, s’amuser, partager un goûter et profiter d’un concert …Au programme :• Dès 15h et jusqu’à 17h : jeux en bois, des craies à disposition pour dessiner sur la cour…• 16h-18h : Smoothies et glaces offertes• 17h à 18h : Concert « Qu’est-ce que tu préfères ? » par Coucoucool

Pôle associatif Félix Thomas Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000
02 40 29 82 28 02 40 41 63 32


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