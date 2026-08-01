Informations pratiques

Saint-Fiacre

Après-midi médiéval

Saint-Fiacre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 14:00:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Organisé par la bibliothèque municipale de Saint-Fiacre.

Bernard et Cie, le meilleur et seul soldat du Seigneur d’Avaugour initiera les enfants à l’usage de la quintaine et du trébuchet afin de faire face aux loups, aux ours et peut-être même aux ogres !

Ils pourront, également, découvrir l’art de la calligraphie en écoutant jouer de la veuze et en dégustant le goûter médiéval et son gâteau à la broche.

Adultes et enfants costumés sont les bienvenus. A partir de 6 ans. .

Saint-Fiacre 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 03 48 97

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English :

L’événement Après-midi médiéval Saint-Fiacre a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Falaises d’Armor