Après-midi médiéval Saint-Fiacre
samedi 22 août 2026 · Saint-Fiacre
Informations pratiques
Saint-Fiacre
Après-midi médiéval
Saint-Fiacre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Organisé par la bibliothèque municipale de Saint-Fiacre.
Bernard et Cie, le meilleur et seul soldat du Seigneur d’Avaugour initiera les enfants à l’usage de la quintaine et du trébuchet afin de faire face aux loups, aux ours et peut-être même aux ogres !
Ils pourront, également, découvrir l’art de la calligraphie en écoutant jouer de la veuze et en dégustant le goûter médiéval et son gâteau à la broche.
Adultes et enfants costumés sont les bienvenus. A partir de 6 ans. .
Saint-Fiacre 22720 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 03 48 97
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English :
L’événement Après-midi médiéval Saint-Fiacre a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Falaises d’Armor