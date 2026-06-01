Après-midi musical LADEVEZE-VILLE Ladevèze-Ville

Ladevèze-Ville

Après-midi musical

LADEVEZE-VILLE 470 Route des Pyrénées Ladevèze-Ville Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Nous avons le plaisir et l’honneur d’accueillir le Bal à Ludo pour un après-midi placé sous le signe de la musique, de la danse et de la convivialité.

Après avoir fait vibrer les scènes du Jazz in Marciac, du New Morning à Paris ou encore du Festival Mondial de l’Accordéon de Montmagny, et fort de son titre de Champion d’Europe d’accordéon (1991), Ludo Bulcourt nous fait l’amitié de venir partager son talent au Pop.

Retrouvez le aux côtés de Claude Rezzo et de sa magnifique voix pour un moment de danse, de bonne humeur et de partage comme on les aime.

Que vous soyez danseur confirmé, amateur de musette ou simplement amoureux de belles rencontres musicales, cette après-midi est faite pour vous.

Boissons fraiches, café, gourmandises sucrées et salées seront à votre disposition pour accompagner ce beau voyage musical.

Alors chaussez vos souliers de danse (ou venez simplement taper du pied) et rejoignez nous pour un moment qui s’annonce exceptionnel !

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LADEVEZE-VILLE 470 Route des Pyrénées Ladevèze-Ville 32230 Gers Occitanie +33 7 84 88 91 95 lepopladeveze@gmail.com

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English :

We’re delighted and honored to welcome the Bal à Ludo for an afternoon of music, dance and conviviality.

Having brought the house down at Jazz in Marciac, the New Morning in Paris and the Festival Mondial de l’Accordéon in Montmagny, and backed by his title of European Accordion Champion (1991), Ludo Bulcourt has kindly invited us to share his talent with Pop.

Join him alongside Claude Rezzo and his magnificent voice for a moment of dancing, good humor and sharing, just the way we like it.

Whether you’re an experienced dancer, a musette fan or simply a lover of great musical encounters, this is the afternoon for you.

Fresh drinks, coffee, sweet and savoury treats will be available to accompany this beautiful musical journey.

So get your dancing shoes on (or just come and tap your feet) and join us for what promises to be an exceptional time!

L’événement Après-midi musical Ladevèze-Ville a été mis à jour le 2026-06-03 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65