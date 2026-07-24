Informations pratiques

Saint-Laurent

Après-midi nature au parc animalier Contes et légendes des Ardennes

Parc animalier de Charleville-Mézières Saint-Laurent Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Pendant l’été, le parc animalier de Charleville-Mézières vous offre l’occasion de découvrir la faune qui peuple les forêts ardennaises. Une pause fraîcheur et gratuite de 34 hectares sur les hauteurs de la Ville que l’on découvre au gré de ses envies sur l’un des trois parcours aménagés.Outre l’incontournable Toto le sanglier, vous pourrez apercevoir cerfs, chevreuils, mouflons, daims, chèvres, moutons et également faisans, pigeons, poulets et canards dans les volières.Le petit plus : durant l’été, le parc proposera de nombreuses animations et des activités nature.

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Parc animalier de Charleville-Mézières Saint-Laurent 08090 Ardennes Grand Est +33 3 24 57 39 84

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English :

During the summer, the Charleville-Mézières Wildlife Park offers you the chance to discover the wildlife that inhabits the Ardennes forests. A refreshing and free 34-hectare retreat on the hills above the city, which you can explore at your own pace along one of three designated trails.In addition to the unmissable Toto the wild boar, you can spot deer, roe deer, mouflons, fallow deer, goats, and sheep, as well as pheasants, pigeons, chickens, and ducks in the aviaries.Bonus: During the summer, the park will offer a variety of events and nature activities.

L’événement Après-midi nature au parc animalier Contes et légendes des Ardennes Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-07-24 par Ardennes Tourisme