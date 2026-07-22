Informations pratiques

Marcilly-sur-Maulne

Après-midi Peinture en Nature

Le Viornay Marcilly-sur-Maulne Indre-et-Loire

Tarif : – – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Envie de passer un bel après-midi créatif cet été ?

Le vendredi 21 août, l’association et écolieu La Grange du Viornay organise un Atelier de peinture en pleine nature, animé par Joël Brière.

Envie de passer un bel après-midi créatif cet été ?

Le vendredi 21 août, l’association et écolieu La Grange du Viornay organise un Atelier de peinture en pleine nature, animé par Joël Brière. Que vous soyez débutant ou déjà passionné de peinture, vous serez accompagné pas à pas pour réaliser votre propre toile.

Une pause goûter aux plantes est également prévue, dans une ambiance conviviale.

L’atelier de l’an dernier avait affiché complet, alors n’hésitez pas à jeter un œil à l’événement pour découvrir le programme et réserver votre place. ??

À Marcilly-sur-Maulne (37330). Située à 15min de Château-La-Vallière ou de Noyant-Village. .

Le Viornay Marcilly-sur-Maulne 37330 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lagrangeduviornay@gmail.com

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English :

Want to spend a lovely, creative afternoon this summer?

On Friday, August 21, the La Grange du Viornay association and art space is hosting a painting workshop in the great outdoors, led by Joël Brierre.

L’événement Après-midi Peinture en Nature Marcilly-sur-Maulne a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE