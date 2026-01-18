Après-midi rando patrimoine Saint-Sébastien

Après-midi rando patrimoine

5 circuits Découverte Patrimoine (inscription sur place, verre de l’amitié à l’arrivée) 4 grands circuits 7,5 kms, 10 kms, 14.5 km, 16.5 km départ 14h

Ancienne voie ferroviaire, aqueducs latéraux et tunnel, pont, croix mystérieuses, sarcophage mérovingien, château, chapelle, moulin, pont tournant…. visite possible de l’Espace Klepsydra sur 3 circuits + 1 petit circuit 4km départ 15h30

A l’arrivée des randonnés un verre de l’amitié sera proposé

Participation libre

Rens au 06 76 62 21 98. .

gare de Saint Sébastien Saint-Sébastien 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 62 21 98 codegass@free.fr

