Après-midi théâtre BATSERE Batsère

Informations pratiques

Batsère

Après-midi théâtre

BATSERE 177 le village Batsère Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le comité des fêtes, la commune de Batsère et le bar de l’École Buissonnière accueillent la troupe de Larroque pour une comédie déjantée sur les déboires amoureux La Moussaka !

La pièce explore avec humour les relations amoureuses et amicales de trois sexagénaires, entre dialogues grinçants, machisme, féminisme et différences de points de vue. Une comédie optimiste et pleine d’humour !

Réservations souhaitées pour des raisons d’organisation au 06 84 76 62 41.

À l’issue de la représentation, le bar de l’École Buissonnière sera ouvert sous le hangar-spectacle. Romain proposera ses pizzas et Marina ses délicieuses crêpes !

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BATSERE 177 le village Batsère 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 84 76 62 41

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English :

The Festival Committee, the town of Batsère, and the Buissonnière school bar welcome the Larroque theater troupe for a %ABwhimsical%BB comedy %BBabout romantic misadventures: La Moussaka!

The play humorously explores the romantic and friendly relationships of three sixty-somethings, featuring biting dialogue, machismo, feminism, and differing points of view. An optimistic and humorous comedy!

Reservations are requested for organizational purposes at 06 84 76 62 41.

After the performance, the École Buissonnière bar will be open under the performance shed. Romain will be serving his pizzas, and Marina will be serving her delicious crêpes!

L’événement Après-midi théâtre Batsère a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65