Informations pratiques

Lachapelle-Auzac

Après-midi Théâtre et dégustation

Salle polyvalente Lachapelle-Auzac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 15:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Pièce de théâtre 2 sœurs à marier, jouée par la troupe de La Carpe avec une mise en scène de Jacqueline Leclère, suivie d'une dégustation du vin nouveau issu de la vigne communale

Pièce de théâtre 2 sœurs à marier, jouée par la troupe de La Carpe avec une mise en scène de Jacqueline Leclère, suivie d'une dégustation du vin nouveau issu de la vigne communale

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Salle polyvalente Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie +33 6 70 42 59 27

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English :

Play: *Two Sisters to Marry*, performedby the La Carpe theater troupe, directed by Jacqueline Leclère, followed by a tasting of the new wine from the village vineyard

L’événement Après-midi Théâtre et dégustation Lachapelle-Auzac a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT46