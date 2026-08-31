Après-midi Théâtre et dégustation Lachapelle-Auzac
dimanche 15 novembre 2026 · Lachapelle-Auzac
Informations pratiques
Lachapelle-Auzac
Après-midi Théâtre et dégustation
Salle polyvalente Lachapelle-Auzac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 15:00:00
fin : 2026-11-15
Date(s) :
2026-11-15
Pièce de théâtre 2 sœurs à marier, jouée par la troupe de La Carpe avec une mise en scène de Jacqueline Leclère, suivie d'une dégustation du vin nouveau issu de la vigne communale
Pièce de théâtre 2 sœurs à marier, jouée par la troupe de La Carpe avec une mise en scène de Jacqueline Leclère, suivie d'une dégustation du vin nouveau issu de la vigne communale
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Salle polyvalente Lachapelle-Auzac 46200 Lot Occitanie +33 6 70 42 59 27
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English :
Play: *Two Sisters to Marry*, performedby the La Carpe theater troupe, directed by Jacqueline Leclère, followed by a tasting of the new wine from the village vineyard
L’événement Après-midi Théâtre et dégustation Lachapelle-Auzac a été mis à jour le 2026-08-31 par ADT46