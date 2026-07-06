APRÈS-MIDI TOURNOI DE BRIDGE Lamalou-les-Bains
lundi 6 juillet 2026 · Lamalou-les-Bains
Informations pratiques
Lamalou-les-Bains
APRÈS-MIDI TOURNOI DE BRIDGE
Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24 2026-08-31
Tournoi de bridge de 14h15 à 18h à la salle Pierre Damos à Lamalou les Bains.
Tous les lundis
Gratuit
Information au 06 89 10 47 16 ou 06 88 52 24 19
Tournoi de bridge de 14h15 à 18h à la salle Pierre Damos à Lamalou les Bains.
Gratuit
Tous les lundis
Information au 06 89 10 47 16 ou 06 88 52 24 19 .
Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 88 52 24 19
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English : APRÈS-MIDI TOURNOI DE BRIDGE
Bridge tournament from 2:15 p.m. to 6:00 p.m. at the Pierre Damos Hall in Lamalou-les-Bains.
Every Monday
Free
For more information, call 06 89 10 47 16 or 06 88 52 24 19
L’événement APRÈS-MIDI TOURNOI DE BRIDGE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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