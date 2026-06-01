Lamalou-les-Bains

LES MOMENTS MUSICAUX DE ST PIERRE DE RHÈDES

Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

L’association Les Moments musicaux vous propose tous les jeudis en l’été une série de concert à l’église St Pierre de Rhèdes.

Accès libre à tous les concerts, libre participation aux frais.

Renseignements au 07 83 83 17 71 ou lesmomentsmusicaux@wanadoo.fr

L’association Les Moments musicaux vous propose tous les jeudis en été une série de concert à l’église St Pierre de Rhèdes.

Renseignements au 07 83 83 17 71 ou lesmomentsmusicaux@wanadoo.fr

Accès libre à tous les concerts, libre participation aux frais.

L’association Les moments musicaux dont certains membres gèrent déjà depuis plusieurs années les concerts de la chapelle romane de St Pierre de Rhèdes à Lamalou les Bains, a pour but de faire découvrir, dans le partage de moments musicaux, les richesses patrimoniales et pluriculturelles de notre région.

C’est dans un esprit d’ouverture et de convivialité qu’elle se propose de rendre accessible à un large public, une musique de qualité en l’associant, parfois en partenariat, à d’autres disciplines artistiques ou culturelles (littérature, arts plastiques, gastronomie…)

Consciente de la difficulté des jeunes talents à rencontrer des lieux d’expression, l’association se propose également de leur ouvrir ses espaces, afin qu’ils puissent être confronté à l’avis d’un vrai public (possibilité de concerts de fin de stages, séminaires…) .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 7 83 83 17 71

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English :

Every Thursday during the summer, the Les Moments musicaux association offers a series of concerts at St Pierre de Rhèdes church.

Free admission to all concerts, free participation in costs.

Information on 07 83 83 17 71 or lesmomentsmusicaux@wanadoo.fr

L’événement LES MOMENTS MUSICAUX DE ST PIERRE DE RHÈDES Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB