FESTIVALYRIQUE Lamalou-les-Bains
vendredi 24 juillet 2026 · Lamalou-les-Bains
Informations pratiques
Lamalou-les-Bains
FESTIVALYRIQUE
26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Festivalyrique Off concerts lyrique
Casino de Lamalou-les-Bains
Gratuit
Info 04 67 95 63 07
Festivalyrique Off concerts lyrique
Casino de Lamalou-les-Bains
Gratuit
Info 04 67 95 63 07 .
26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07
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English : FESTIVALYRIQUE
Festivalyrique Off Opera Concerts
Lamalou-les-Bains Casino
Free
Info: 04 67 95 63 07
L’événement FESTIVALYRIQUE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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