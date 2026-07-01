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AGENDA · Lamalou-les-Bains

FESTIVALYRIQUE Lamalou-les-Bains

vendredi 24 juillet 2026 · Lamalou-les-Bains

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
26 Avenue Charcot
Ville
34240 Lamalou-les-Bains
Département
Hérault
Tarif

Lamalou-les-Bains

FESTIVALYRIQUE

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Festivalyrique Off concerts lyrique
Casino de Lamalou-les-Bains
Gratuit
Info 04 67 95 63 07
Festivalyrique Off concerts lyrique
Casino de Lamalou-les-Bains
Gratuit
Info 04 67 95 63 07   .

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07 

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English : FESTIVALYRIQUE

Festivalyrique Off Opera Concerts
Lamalou-les-Bains Casino
Free
Info: 04 67 95 63 07

L’événement FESTIVALYRIQUE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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