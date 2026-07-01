Informations pratiques

Lamalou-les-Bains

CINÉMA EN PLEIN AIR

Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-19

Cinéma en plein air à partir de 22h

Esplanade de la piscine

Gratuit

Info 04 67 95 63 07

Cinéma en plein air à partir de 22h

Esplanade de la piscine

Gratuit

Info 04 67 95 63 07 .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

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English : CINÉMA EN PLEIN AIR

Open-air movie starting at 10 p.m.

Pool Esplanade

Free

Info: 04 67 95 63 07

L’événement CINÉMA EN PLEIN AIR Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB