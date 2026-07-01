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AGENDA · Lamalou-les-Bains

CINÉMA EN PLEIN AIR Lamalou-les-Bains

mercredi 15 juillet 2026 · Lamalou-les-Bains

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Ville
34240 Lamalou-les-Bains
Département
Hérault
Tarif

Lamalou-les-Bains

CINÉMA EN PLEIN AIR

Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-19

Cinéma en plein air à partir de 22h
Esplanade de la piscine
Gratuit
Info 04 67 95 63 07
Cinéma en plein air à partir de 22h
Esplanade de la piscine
Gratuit
Info 04 67 95 63 07   .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07 

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English : CINÉMA EN PLEIN AIR

Open-air movie starting at 10 p.m.
Pool Esplanade
Free
Info: 04 67 95 63 07

L’événement CINÉMA EN PLEIN AIR Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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