CINÉMA EN PLEIN AIR Lamalou-les-Bains
mercredi 15 juillet 2026 · Lamalou-les-Bains
Informations pratiques
Lamalou-les-Bains
CINÉMA EN PLEIN AIR
Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-19
Cinéma en plein air à partir de 22h
Esplanade de la piscine
Gratuit
Info 04 67 95 63 07
Cinéma en plein air à partir de 22h
Esplanade de la piscine
Gratuit
Info 04 67 95 63 07 .
Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07
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English : CINÉMA EN PLEIN AIR
Open-air movie starting at 10 p.m.
Pool Esplanade
Free
Info: 04 67 95 63 07
L’événement CINÉMA EN PLEIN AIR Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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