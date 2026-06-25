Informations pratiques

Lamalou-les-Bains

GRAND BAL AVEC L’ORCHESTRE BERNARD BECKER

Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez célébrer la Fête Nationale à Lamalou les Bains le Lundi 13 Juillet 2026 à partir de 19h00

La soirée débutera avec un apéritif musical ,

puis à partir de 22h30 Grand Bal des Pompiers avec l’orchestre Bernard Becker

Le feu d’artifice sera tiré à 22h30 depuis le parking Calmèls (parking de la piscine)

Venez célébrer la Fête Nationale à Lamalou les Bains le Lundi 13 Juillet 2026 à partir de 19h00

La soirée débutera avec un apéritif musical ,

puis à partir de 22h30 Grand Bal des Pompiers avec l’orchestre Bernard Becker

Le feu d’artifice sera tiré à 22h30 depuis le parking Calmèls (parking de la piscine) .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

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English :

Come and celebrate the Fête Nationale in Lamalou les Bains on Monday, July 13, 2026 from 7:00 p.m

The evening begins with a musical aperitif,

then from 10:30 pm Grand Bal des Pompiers with the Bernard Becker orchestra

Fireworks will be launched at 10.30pm from the Calmèls parking lot (pool parking lot)

L’événement GRAND BAL AVEC L’ORCHESTRE BERNARD BECKER Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB