ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC RACHEL DEGHATI Lamalou-les-Bains

Lamalou-les-Bains

ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC RACHEL DEGHATI

5 Boulevard du Mourcairol Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

samedi 4 juillet 2026 à 18h30 au Centre Ulysse de Lamalou les Bains pour un entretien littéraire autour de deux de ses récents ouvrages, un essai L’écriture est un exil et un roman, Une part d’ombre, premier tome

La rencontre, en entrée libre, sera animée par Pierre Barthe et suivie de la séance de dédicaces et des échanges avec l’auteure autour du traditionnel verre de l’amitié.

Notre prochaine invitée sera Rachel Deghati, personnalité aux multiples facettes, collaboratrice du photographe Reza, commissaire d’exposition, directrice éditoriale, autrice, fondatrice et éditrice de SAMA éditions une danse en spirale entre ciel et terre, avec les mots, du côté de la lumière .

Nous l’accueillerons samedi 4 juillet 2026 à 18h30 au Centre Ulysse de Lamalou les Bains pour un entretien littéraire autour de deux de ses récents ouvrages, un essai L’écriture est un exil et un roman, Une part d’ombre, premier tome de sa trilogie en cours d’écriture sur le concept troublant de débâtissement du monde, lequel ne manquera pas de susciter de riches développements et commentaires de la part de l’auteure.

La rencontre, en entrée libre, sera animée par Pierre Barthe et suivie de la séance de dédicaces et des échanges avec l’auteure autour du traditionnel verre de l’amitié. .

5 Boulevard du Mourcairol Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 6 77 48 30 57

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English :

Saturday, July 4, 2026, at 6:30 p.m. at the Centre Ulysse in Lamalou-les-Bains for a literary discussion focusing on two of his recent works: an essay, *L’Écriture est un exil*, and a novel, Une part d’ombre, Volume 1

The event, which is free to attend, will be moderated by Pierre Barthe and followed by a book signing and a discussion with the author over a traditional toast.

L’événement ENTRETIEN LITTÉRAIRE AVEC RACHEL DEGHATI Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB