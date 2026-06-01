Lamalou-les-Bains

EXCURSION EN BUS TRAIN JAUNE DES PYRENEES

Les halles Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 89 – 89 – 89 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Départ de votre localité et arrivée à Villefranche de Confluent pour le déjeuner dans un restaurant en coeur de ville.

Temps libre pour découvrir la cité médiévale.

RDVà 15h pour embarquer à bord du célèbre et mythique train jaune des Pyrénées.

Arrivée à Mont Louis à 17h. Temps libre.

Départ à 17h30 et arrivée vers 21h30 sur votre localité.

89€/pers. Réservation au 04 67 95 70 91

Départ matinal vers l’Ariège à la découverte du Parc de la préhistoire pour une aventure inoubliable entre nature et préhistoire.

La matin, audio guide immersif à travers un parcours fascinant.

A midi savourez une pause gourmande sur la terrasse du parc, face à la cascade.

L’après midi initiez vous aux techniques de chasse et d’allumage de feu

85€/pers. Réservation au 04 67 95 70 91

Le prix comprend le transport, le déjeuner (vin et café compris) et le trajet du train jaune

Ne comprends pas achats personnels

RDV 7h50 aux halles de Lamalou les Bains .

Les halles Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 70 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Departure from your locality and arrival in Villefranche de Confluent for lunch in a restaurant in the heart of town.

Free time to explore the medieval town.

Meet at 3pm to board the famous and mythical Yellow Train of the Pyrenees.

Arrival in Mont Louis at 5pm. Free time.

Departure at 5:30pm and arrival at your destination around 9:30pm.

89/pers. Book on 04 67 95 70 91

L’événement EXCURSION EN BUS TRAIN JAUNE DES PYRENEES Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB