CONCERT ORCHESTRE SYMPHONIQUE ALLEMAND Lamalou-les-Bains
CONCERT ORCHESTRE SYMPHONIQUE ALLEMAND Lamalou-les-Bains vendredi 19 juin 2026.
Lamalou-les-Bains
CONCERT ORCHESTRE SYMPHONIQUE ALLEMAND
Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
vendredi 19 juin 2026 à 18h, au théâtre municipale de Lamalou les Bains
Concert de l’Orchestre symphonique allemand du lycée de Marienschule situé à Mönchenlacbach.
Renseignements et réservations en mairie 04-67-95-63-07 ou sur lamalou-les-bains.fr
vendredi 19 juin 2026 à 18h, au théâtre municipale de Lamalou les Bains
Concert de l’Orchestre symphonique allemand du lycée de Marienschule situé à Mönchenlacbach.
Renseignements et réservations en mairie 04-67-95-63-07 ou sur lamalou-les-bains.fr .
Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07 billeterie@mairielamalou.fr
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English : CONCERT ORCHESTRE SYMPHONIQUE ALLEMAND
friday June 19, 2026 at 6pm, at the Lamalou les Bains municipal theater
Concert by the German Symphony Orchestra of the Marienschule high school in Mönchenlacbach.
Information and reservations at the town hall: 04-67-95-63-07 or at lamalou-les-bains.fr
L’événement CONCERT ORCHESTRE SYMPHONIQUE ALLEMAND Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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