EXCURSION EN BUS AU TEMPLE BOUDDHISTE Lamalou-les-Bains
EXCURSION EN BUS AU TEMPLE BOUDDHISTE Lamalou-les-Bains dimanche 14 juin 2026.
Lamalou-les-Bains
EXCURSION EN BUS AU TEMPLE BOUDDHISTE
Les halles Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
14h30 Arrivée au temple bouddhiste Lerab Ling
15h Participation à une méditation guidée, accessible à tous.tes, pour découvrir en douceur les bienfaits de la pleine présence
15h30 Visite guidée du temple avec présentation du lieu, projection d’un film
Temps libre
Pause gourmande face au lac
16h30 Moment convivial à la terrasse du café
49€/pers. Résa 04 67 97 02 03
Après midi découverte du temple Bouddhiste Lerab Ling, l’un des plus grands temples bouddhistes d’Europe
14h30 Arrivée au temple bouddhiste Lerab Ling
15h Participation à une méditation guidée, accessible à tous.tes, pour découvrir en douceur les bienfaits de la pleine présence
15h30 Visite guidée du temple avec présentation du lieu, projection d’un film
Temps libre
Pause gourmande face au lac boisson chaude (café thé ou chocolat) ou boisson fraiche (limonade artisanale ou soda maison) + gateau artisanal de qualité
16h30 Moment convivial à la terrasse du café
49€/pers. Résa 04 67 97 02 03
Le prix comprend le transport, visite guidée, pause gourmande
Ne comprends pas achats personnels
RDV 12h40 aux halles de Lamalou les bains ou à 13h à la gare SNCF de Bédarieux .
Les halles Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 97 02 03
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English :
2:30 pm Arrival at the Lerab Ling Buddhist temple
3 pm Participate in a guided meditation, open to all, to gently discover the benefits of mindfulness
3:30 pm Guided tour of the temple with presentation of the site, film screening
Free time
Gourmet break overlooking the lake
4:30 pm Convivial moment on the café terrace
49 per person Bookings 04 67 97 02 03
L’événement EXCURSION EN BUS AU TEMPLE BOUDDHISTE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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