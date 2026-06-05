Lamalou-les-Bains

EXCURSION EN BUS AU TEMPLE BOUDDHISTE

Les halles Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

14h30 Arrivée au temple bouddhiste Lerab Ling

15h Participation à une méditation guidée, accessible à tous.tes, pour découvrir en douceur les bienfaits de la pleine présence

15h30 Visite guidée du temple avec présentation du lieu, projection d’un film

Temps libre

Pause gourmande face au lac

16h30 Moment convivial à la terrasse du café

49€/pers. Résa 04 67 97 02 03

Après midi découverte du temple Bouddhiste Lerab Ling, l’un des plus grands temples bouddhistes d’Europe

14h30 Arrivée au temple bouddhiste Lerab Ling

15h Participation à une méditation guidée, accessible à tous.tes, pour découvrir en douceur les bienfaits de la pleine présence

15h30 Visite guidée du temple avec présentation du lieu, projection d’un film

Temps libre

Pause gourmande face au lac boisson chaude (café thé ou chocolat) ou boisson fraiche (limonade artisanale ou soda maison) + gateau artisanal de qualité

16h30 Moment convivial à la terrasse du café

49€/pers. Résa 04 67 97 02 03

Le prix comprend le transport, visite guidée, pause gourmande

Ne comprends pas achats personnels

RDV 12h40 aux halles de Lamalou les bains ou à 13h à la gare SNCF de Bédarieux .

Les halles Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 97 02 03

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English :

2:30 pm Arrival at the Lerab Ling Buddhist temple

3 pm Participate in a guided meditation, open to all, to gently discover the benefits of mindfulness

3:30 pm Guided tour of the temple with presentation of the site, film screening

Free time

Gourmet break overlooking the lake

4:30 pm Convivial moment on the café terrace

49 per person Bookings 04 67 97 02 03

L’événement EXCURSION EN BUS AU TEMPLE BOUDDHISTE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB