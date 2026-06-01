Lamalou-les-Bains

FÊTE DE LA MUSIQUE

Centre ville Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Venez profiter de concerts à partir de 19h30 dans tout le centre ville

Venez profiter de concerts à partir de 19h30 dans tout le centre ville .

Centre ville Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

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English :

Come enjoy concerts starting at 7:30 p.m. throughout the city center

L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB