FÊTE DE LA MUSIQUE Lamalou-les-Bains
FÊTE DE LA MUSIQUE Lamalou-les-Bains dimanche 21 juin 2026.
Lamalou-les-Bains
FÊTE DE LA MUSIQUE
Centre ville Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Venez profiter de concerts à partir de 19h30 dans tout le centre ville
Venez profiter de concerts à partir de 19h30 dans tout le centre ville .
Centre ville Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07
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English :
Come enjoy concerts starting at 7:30 p.m. throughout the city center
L’événement FÊTE DE LA MUSIQUE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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