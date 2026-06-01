SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ASSOCIATION PINOK Lamalou-les-Bains
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ASSOCIATION PINOK Lamalou-les-Bains mercredi 24 juin 2026.
Lamalou-les-Bains
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ASSOCIATION PINOK
Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Mercredi 24 juin à 18h au théâtre municipal
Spectacle de fin d’année de l’association PINOK dans une ambiance créative et festive.
Mercredi 24 juin à 18h au théâtre municipal
Spectacle de fin d’année de l’association PINOK dans une ambiance créative et festive. .
Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07
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English : SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ASSOCIATION PINOK
Wednesday June 24, 6pm at the Théâtre Municipal
PINOK’s end-of-year show in a creative and festive atmosphere.
L’événement SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ASSOCIATION PINOK Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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