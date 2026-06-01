Lamalou-les-Bains

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ASSOCIATION PINOK

Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Mercredi 24 juin à 18h au théâtre municipal

Spectacle de fin d’année de l’association PINOK dans une ambiance créative et festive.

Mercredi 24 juin à 18h au théâtre municipal

Spectacle de fin d’année de l’association PINOK dans une ambiance créative et festive. .

Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

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English : SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ASSOCIATION PINOK

Wednesday June 24, 6pm at the Théâtre Municipal

PINOK’s end-of-year show in a creative and festive atmosphere.

L’événement SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ASSOCIATION PINOK Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB