Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ASSOCIATION PINOK Lamalou-les-Bains

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ASSOCIATION PINOK Lamalou-les-Bains mercredi 24 juin 2026.

Adresse : Avenue Charcot

Ville : 34240 Lamalou-les-Bains

Département : Hérault

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Tarif :

Lamalou-les-Bains

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ASSOCIATION PINOK

Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24

Date(s) :
2026-06-24

Mercredi 24 juin à 18h au théâtre municipal
Spectacle de fin d’année de l’association PINOK dans une ambiance créative et festive.
Mercredi 24 juin à 18h au théâtre municipal
Spectacle de fin d’année de l’association PINOK dans une ambiance créative et festive.   .

Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ASSOCIATION PINOK

Wednesday June 24, 6pm at the Théâtre Municipal
PINOK’s end-of-year show in a creative and festive atmosphere.

L’événement SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE ASSOCIATION PINOK Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

À voir aussi à Lamalou-les-Bains (Hérault)