Lamalou-les-Bains

LIVRES DANS LA RUE

Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04 2026-08-08 2026-08-22

La médiathèque s’installe devant les Halles de Lamalou les bains .

De la littérature régionale, française et internationale, un large éventail vous sera proposé à la location. Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble un moment de culture et de convivialité.

Renseignements au 04 67 95 63 07

La médiathèque s’installe devant les Halles de Lamalou les bains .

De la littérature régionale, française et internationale, un large éventail vous sera proposé à la location. Nous vous attendons nombreux pour partager ensemble un moment de culture et de convivialité.

Renseignements au 04 67 95 63 07 .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

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English : LIVRES DANS LA RUE

The media library is set up in front of Les Halles de Lamalou les bains.

A wide range of regional, French and international literature will be available to rent. We look forward to seeing you there to share a moment of culture and conviviality.

Information on 04 67 95 63 07

L’événement LIVRES DANS LA RUE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-04 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB