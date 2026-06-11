COLLECTE DE SANG Lamalou-les-Bains
COLLECTE DE SANG Lamalou-les-Bains mercredi 1 juillet 2026.
Lamalou-les-Bains
COLLECTE DE SANG
26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
Lamalou-Les-Bains Salle des fêtes
Mercredi 1 Juillet
De 14h30 à 19h
Pour donner votre sang, il faut venir avec une pièce d’identité avec photo, avoir entre 18 à 70 ans, peser 50 kilos et se sentir en bonne santé
Lamalou-Les-Bains Salle des fêtes
Mercredi 1 Juillet
De 14h30 à 19h
Prenez rendez-vous dès maintenant https://efs.link/UkK9m
Pour donner votre sang, il faut venir avec une pièce d’identité avec photo, avoir entre 18 à 70 ans, peser 50 kilos et se sentir en bonne santé. .
26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie
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English :
Lamalou-Les-Bains ? Community Hall
Wednesday, July 1
From 2:30 p.m. to 7:00 p.m.
To donate blood, you must: bring a photo ID, be between 18 and 70 years old, weigh at least 50 kilograms, and be in good health
L’événement COLLECTE DE SANG Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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