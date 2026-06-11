Lamalou-les-Bains

COLLECTE DE SANG

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Lamalou-Les-Bains Salle des fêtes

Mercredi 1 Juillet

De 14h30 à 19h

Pour donner votre sang, il faut venir avec une pièce d’identité avec photo, avoir entre 18 à 70 ans, peser 50 kilos et se sentir en bonne santé

Lamalou-Les-Bains Salle des fêtes

Mercredi 1 Juillet

De 14h30 à 19h

Prenez rendez-vous dès maintenant https://efs.link/UkK9m

Pour donner votre sang, il faut venir avec une pièce d’identité avec photo, avoir entre 18 à 70 ans, peser 50 kilos et se sentir en bonne santé. .

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie

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English :

Lamalou-Les-Bains ? Community Hall

Wednesday, July 1

From 2:30 p.m. to 7:00 p.m.

To donate blood, you must: bring a photo ID, be between 18 and 70 years old, weigh at least 50 kilograms, and be in good health

L’événement COLLECTE DE SANG Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB