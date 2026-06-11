Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

COLLECTE DE SANG Lamalou-les-Bains

COLLECTE DE SANG Lamalou-les-Bains mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 26 Avenue Charcot

Ville : 34240 Lamalou-les-Bains

Département : Hérault

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Tarif :

Lamalou-les-Bains

COLLECTE DE SANG

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-07-01

Date(s) :
2026-07-01

Lamalou-Les-Bains Salle des fêtes
Mercredi 1 Juillet
De 14h30 à 19h
Pour donner votre sang, il faut venir avec une pièce d’identité avec photo, avoir entre 18 à 70 ans, peser 50 kilos et se sentir en bonne santé
Lamalou-Les-Bains Salle des fêtes
Mercredi 1 Juillet
De 14h30 à 19h
Prenez rendez-vous dès maintenant https://efs.link/UkK9m
Pour donner votre sang, il faut venir avec une pièce d’identité avec photo, avoir entre 18 à 70 ans, peser 50 kilos et se sentir en bonne santé.   .

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lamalou-Les-Bains ? Community Hall
Wednesday, July 1
From 2:30 p.m. to 7:00 p.m.
To donate blood, you must: bring a photo ID, be between 18 and 70 years old, weigh at least 50 kilograms, and be in good health

L’événement COLLECTE DE SANG Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

À voir aussi à Lamalou-les-Bains (Hérault)