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LUMIÈRES DU SOLEIL Lamalou-les-Bains

LUMIÈRES DU SOLEIL Lamalou-les-Bains mardi 7 juillet 2026.

Adresse
26 Avenue Charcot
Ville
34240 Lamalou-les-Bains
Département
Hérault
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Tarif

Lamalou-les-Bains

LUMIÈRES DU SOLEIL

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-07

Exposition Lumières du pastel par Dalmacio Torrero
Du 6 au 12 juillet
10h/12h 14h/18h30 à la salle des fêtes
Entrée libre
Exposition Lumières du pastel par Dalmacio Torrero
Du 6 au 12 juillet
10h/12h 14h/18h30 à la salle des fêtes
Entrée libre   .

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07 

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English :

Lumi%E8res du pastel Exhibition by Dalmacio Torrero
July 6–12
10 a.m.–12 p.m. and 2 p.m.–6:30 p.m. at the Salle des F%EAtes
Free admission

L’événement LUMIÈRES DU SOLEIL Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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