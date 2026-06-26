LUMIÈRES DU SOLEIL Lamalou-les-Bains
LUMIÈRES DU SOLEIL Lamalou-les-Bains mardi 7 juillet 2026.
Lamalou-les-Bains
LUMIÈRES DU SOLEIL
26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-07
Exposition Lumières du pastel par Dalmacio Torrero
Du 6 au 12 juillet
10h/12h 14h/18h30 à la salle des fêtes
Entrée libre
Exposition Lumières du pastel par Dalmacio Torrero
Du 6 au 12 juillet
10h/12h 14h/18h30 à la salle des fêtes
Entrée libre .
26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07
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English :
Lumi%E8res du pastel Exhibition by Dalmacio Torrero
July 6–12
10 a.m.–12 p.m. and 2 p.m.–6:30 p.m. at the Salle des F%EAtes
Free admission
L’événement LUMIÈRES DU SOLEIL Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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