Lamalou-les-Bains

LUMIÈRES DU SOLEIL

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-07

Exposition Lumières du pastel par Dalmacio Torrero

Du 6 au 12 juillet

10h/12h 14h/18h30 à la salle des fêtes

Entrée libre

Exposition Lumières du pastel par Dalmacio Torrero

Du 6 au 12 juillet

10h/12h 14h/18h30 à la salle des fêtes

Entrée libre .

26 Avenue Charcot Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lumi%E8res du pastel Exhibition by Dalmacio Torrero

July 6–12

10 a.m.–12 p.m. and 2 p.m.–6:30 p.m. at the Salle des F%EAtes

Free admission

L’événement LUMIÈRES DU SOLEIL Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB