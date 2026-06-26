UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

ANIMATION DE RUE Lamalou-les-Bains

ANIMATION DE RUE Lamalou-les-Bains mardi 7 juillet 2026.

Ville
34240 Lamalou-les-Bains
Département
Hérault
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Tarif

Lamalou-les-Bains

ANIMATION DE RUE

Lamalou-les-Bains Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-28 2026-08-18

Animation dans la rue pendant le marché hebdomadaire.
A partir de 10h dans le centre ville
Info 04 67 95 63 07
Animation dans la rue pendant le marché hebdomadaire.
A partir de 10h dans le centre ville
Info 04 67 95 63 07   .

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 95 63 07 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Street entertainment during the weekly market.
Starting at 10 a.m. in the city center
Info: 04 67 95 63 07

L’événement ANIMATION DE RUE Lamalou-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

À voir aussi à Lamalou-les-Bains (Hérault)