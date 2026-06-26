AGENDA · Auros
Après-midis jeux de société Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros
vendredi 10 juillet 2026 · Librairie-Salon de thé Douce Utopie · Auros
Informations pratiques
Auros
Après-midis jeux de société
Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Les vendredis après-midis de Juillet temps de jeux en famille. .
Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr
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English : Après-midis jeux de société
L’événement Après-midis jeux de société Auros a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers