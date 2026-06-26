Après-midis jeux de société Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros

Informations pratiques

Auros

Après-midis jeux de société

Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Les vendredis après-midis de Juillet temps de jeux en famille. .

Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr

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English : Après-midis jeux de société

L’événement Après-midis jeux de société Auros a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers