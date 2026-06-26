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Après-midis jeux de société Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros

vendredi 10 juillet 2026 · Librairie-Salon de thé Douce Utopie · Auros

Après-midis jeux de société Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Librairie-Salon de thé Douce Utopie
Adresse
47 rue Cazemajou
Ville
33124 Auros
Département
Gironde
Tarif

Auros

Après-midis jeux de société

Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :
2026-07-10

Les vendredis après-midis de Juillet temps de jeux en famille.   .

Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70  contact@douceutopie.fr

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English : Après-midis jeux de société

L’événement Après-midis jeux de société Auros a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers

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