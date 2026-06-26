Siestes littéraires Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros
mardi 7 juillet 2026 · Librairie-Salon de thé Douce Utopie · Auros
Informations pratiques
Auros
Siestes littéraires
Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 13:30:00
fin : 2026-07-28 14:30:00
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28
Rendez-vous au Lavoir d’Auros, amenez votre transat et profitez de ce moment de Lecture! .
Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70 contact@douceutopie.fr
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English : Siestes littéraires
L’événement Siestes littéraires Auros a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers