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Siestes littéraires Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros

mardi 7 juillet 2026 · Librairie-Salon de thé Douce Utopie · Auros

Siestes littéraires Librairie-Salon de thé Douce Utopie Auros

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Librairie-Salon de thé Douce Utopie
Adresse
47 rue Cazemajou
Ville
33124 Auros
Département
Gironde
Tarif
Tarif de base plein tarif

Auros

Siestes littéraires

Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros Gironde

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 13:30:00
fin : 2026-07-28 14:30:00

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28

Rendez-vous au Lavoir d’Auros, amenez votre transat et profitez de ce moment de Lecture!   .

Librairie-Salon de thé Douce Utopie 47 rue Cazemajou Auros 33124 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 51 54 70  contact@douceutopie.fr

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English : Siestes littéraires

L’événement Siestes littéraires Auros a été mis à jour le 2026-06-26 par OT de l’Entre-deux-Mers

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