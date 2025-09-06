AQUA LICORNE Route d’Héric Nort-sur-Erdre
AQUA LICORNE Route d’Héric Nort-sur-Erdre mercredi 15 juillet 2026.
Nort-sur-Erdre
AQUA LICORNE
Route d’Héric Ardéa Les Bassins Piscine Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 15:00:00
fin : 2026-07-15 19:00:00
Date(s) :
2026-07-15
PLONGEZ DANS LA MAGIE AQUA LICORNE FANTAISY DÉBARQUE DANS VOTRE CENTRE AQUATIQUE !
Préparez vos plus beaux maillots de bain et laissez vous transporter dans un monde féerique !
Votre centre aquatique les Bassins d’Ardea se transforme le temps d’une après-midi en un royaume enchanté.
Mercredi 15 juillet
De 15h à 19h
Que vous soyez en famille, entre ami(e)s ou un grand enfant, venez vivre une expérience aquatique unique et colorée .
Route d’Héric Ardéa Les Bassins Piscine Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
DIVE INTO THE MAGIC AQUA UNICORN FANTASY IS COMING TO YOUR WATER PARK!
L’événement AQUA LICORNE Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-06-11 par Pays Erdre Canal Forêt
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