AQUA LICORNE Route d’Héric Nort-sur-Erdre

Nort-sur-Erdre

AQUA LICORNE

Route d’Héric Ardéa Les Bassins Piscine Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 19:00:00

Date(s) :

2026-07-15

PLONGEZ DANS LA MAGIE AQUA LICORNE FANTAISY DÉBARQUE DANS VOTRE CENTRE AQUATIQUE !

Préparez vos plus beaux maillots de bain et laissez vous transporter dans un monde féerique !

Votre centre aquatique les Bassins d’Ardea se transforme le temps d’une après-midi en un royaume enchanté.

Mercredi 15 juillet

De 15h à 19h

Que vous soyez en famille, entre ami(e)s ou un grand enfant, venez vivre une expérience aquatique unique et colorée .

Route d’Héric Ardéa Les Bassins Piscine Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

DIVE INTO THE MAGIC AQUA UNICORN FANTASY IS COMING TO YOUR WATER PARK!

L’événement AQUA LICORNE Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-06-11 par Pays Erdre Canal Forêt