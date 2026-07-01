Informations pratiques

Nort-sur-Erdre

ATELIER DECOUVERTE DES ANES

5 Les Vigneaux Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-22

Atelier découverte des ânes et ballade collective

Rencontrez les ânes par le pansage, les câlins, le jeu ou la balade

à partir de 5 ans tarif adulte/enfant 25 euros le duo

Réservations lebiauchemin@gmail.com .

5 Les Vigneaux Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire lebiauchemin@gmail.com

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English :

Donkey discovery workshop and group ride

L’événement ATELIER DECOUVERTE DES ANES Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-05-27 par Pays Erdre Canal Forêt