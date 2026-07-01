ATELIER DECOUVERTE DES ANES Nort-sur-Erdre
mercredi 15 juillet 2026 · Nort-sur-Erdre
Informations pratiques
Nort-sur-Erdre
ATELIER DECOUVERTE DES ANES
5 Les Vigneaux Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22
Atelier découverte des ânes et ballade collective
Rencontrez les ânes par le pansage, les câlins, le jeu ou la balade
à partir de 5 ans tarif adulte/enfant 25 euros le duo
Réservations lebiauchemin@gmail.com .
5 Les Vigneaux Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire lebiauchemin@gmail.com
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English :
Donkey discovery workshop and group ride
L’événement ATELIER DECOUVERTE DES ANES Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-05-27 par Pays Erdre Canal Forêt
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