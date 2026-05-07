Treteau

AquaFest’ La fête de l’eau !

Etang Treteau Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Organisée par la communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire organise en partenariat avec la commune et le comité des fêtes de Tréteau. Animations tous publics à l’étang autour de la thématique de l’eau.

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Etang Treteau 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 00 99 aquafest@interco-abl.fr

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English :

Organized by the communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire in partnership with the commune and the comité des fêtes de Tréteau. Activities for all ages at the pond on the theme of water.

L’événement AquaFest’ La fête de l’eau ! Treteau a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire