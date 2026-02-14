Aquafitness piscine mallarmé Besançon

Aquafitness

piscine mallarmé 13 Rue Stéphane Mallarmé Besançon Doubs

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-07 13:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Nous vous donnons rendez-vous le Samedi 7 Mars pour un événement aquafitness exclusif, où le sport rencontre la nouveauté.

Au programme

– du matériel inédit,

– des sensations nouvelles,

– et une séance dynamique qui booste le corps et l’esprit

Que vous soyez adepte de l’aquafitness ou simplement curieux·se de découvrir de nouvelles façons de vous dépenser, cet événement est fait pour vous ! On transpire, on s’amuse, on se dépasse — le tout dans une ambiance conviviale et motivante ! L’occasion aussi de nous aider à améliorer l’offre de services d’animations (aquagym, autres) pour les saisons futures ! .

English : Aquafitness

