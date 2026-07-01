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Aquagym, Piscine Marcel-Porzou, Saint-Étienne-du-Rouvray

jeudi 20 août 2026 · Piscine Marcel-Porzou · Saint-Étienne-du-Rouvray

Aquagym, Piscine Marcel-Porzou, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Lieu
Piscine Marcel-Porzou
Adresse
Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray
Ville
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Département
Seine-Maritime
Tarif
À partir de 16 ans. Sur réservation. Tarifs : 6 € pour les Stéphanaises et Stéphanais, 8 € pour les personnes extérieures. Cartes multi-activités acceptées.

Aquagym Jeudi 20 août, 12h00 Piscine Marcel-Porzou Seine-Maritime

À partir de 16 ans. Sur réservation. Tarifs : 6 € pour les Stéphanaises et Stéphanais, 8 € pour les personnes extérieures. Cartes multi-activités acceptées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-20T12:00:00+02:00 – 2026-08-20T12:45:00+02:00
Fin : 2026-08-20T12:00:00+02:00 – 2026-08-20T12:45:00+02:00

Piscine Marcel-Porzou Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 66 64 91 »}]
Découverte de l’activité, cours en musique. L’espace d’un été Sport

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