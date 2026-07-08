Informations pratiques

Luc-sur-Mer

Aqua’Noc à Luc-sur-Mer

La piscine des lutins Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 19:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

6 sessions de 30 minutes d’aquagym, 10 participants maximum par créneau pour un moment convivial et un accompagnement de qualité

L’Aqua’Noc débarque cet été !

Envie de bouger, de vous rafraîchir et de passer une soirée conviviale au bord de la mer ? Rejoignez-nous pour L’Aqua’Noc, un événement aquagym unique en soirée !

Au programme

– 6 sessions de 30 minutes d’aquagym

– 10 participants maximum par créneau pour un moment convivial et un accompagnement de qualité.

Que vous soyez débutant ou habitué de l’aquagym, venez profiter d’une séance tonique et ludique dans une ambiance estivale et chaleureuse. .

La piscine des lutins Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 7 45 12 51 90

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English : Aqua’Noc à Luc-sur-Mer

6 30-minute aqua aerobics sessions, with a maximum of 10 participants per session, ensuring a friendly atmosphere and high-quality instruction

L’événement Aqua’Noc à Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-30 par Calvados Attractivité