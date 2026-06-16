Go Play Escape Game Salle du Parc Luc-sur-Mer
Go Play Escape Game Salle du Parc Luc-sur-Mer mercredi 8 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
Go Play Escape Game
Salle du Parc 45 Rue de la Mer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 11:00:00
fin : 2026-08-13 18:00:00
Date(s) :
2026-07-08 2026-08-12
Créneau toutes les heures de 11h à 18h le mercredi et de 10h à 17h le jeudi. Infos et réservation au 06 42 05 30 87
Go Play Escape Game
Venez tester votre esprit d’équipe dans cet escape game ludique et immersif.
Créneau toutes les heures de 11h à 18h le mercredi et de 10h à 17h le jeudi.
Réservation et renseignements à resa.groupe.goplay@gmail.com 06.42.05.30.87 .
Salle du Parc 45 Rue de la Mer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr
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English : Go Play Escape Game
Slots available every hour from 11am to 6pm on Wednesdays and from 10am to 5pm on Thursdays. For further information and bookings, please call 06 42 05 30 87
L’événement Go Play Escape Game Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité
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