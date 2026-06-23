Concours de cabines décorées Luc-sur-Mer
Concours de cabines décorées Luc-sur-Mer dimanche 26 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
Concours de cabines décorées
Digue Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 10:00:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Les cabines de plage de Luc sur mer se pareront de leurs plus beaux atours pour le plus grand plaisir des promeneurs
Les cabines de plage de Luc sur mer se pareront de leurs plus beaux atours pour le plus grand plaisir des promeneurs. .
Digue Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie cabiluc14@gmail.com
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English : Concours de cabines décorées
The beach huts at Luc-sur-Mer will be decked out in their finest for the delight of passers-by
L’événement Concours de cabines décorées Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-23 par Calvados Attractivité
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