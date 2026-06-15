Caprices de Lecture Luc-sur-Mer
Caprices de Lecture Luc-sur-Mer mercredi 15 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
Caprices de Lecture
Théâtre de Verdure Vallon de la Capricieuse Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19
Écoutez cette histoire lue par 2 comédiens de la Compagnie Schizo. En cas de mauvais temps, repli à la Salle Brummel
Lectures à deux voix proposées par les comédiens de la Compagnie Schizo.
La lecture du 15 juillet et du 19 août sont tout public, les autres sont orientées pour un public d’adultes.
Rdv au Théâtre de Verdure Vallon de la Capricieuse.
Gratuit.
(En cas de mauvais temps repli à la Salle Brummel) .
Théâtre de Verdure Vallon de la Capricieuse Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie
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English : Caprices de Lecture
Listen to this story read by 2 actors from the Compagnie Schizo. In case of bad weather, the Salle Brummel will be used as an alternative venue.
L’événement Caprices de Lecture Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Caen la Mer
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