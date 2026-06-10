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Marché des arts, de la terre et du feu Luc-sur-Mer

Marché des arts, de la terre et du feu Luc-sur-Mer

Marché des arts, de la terre et du feu Luc-sur-Mer samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Parc de la Mairie

Ville : 14530 Luc-sur-Mer

Département : Calvados

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Luc-sur-Mer

Marché des arts, de la terre et du feu

Parc de la Mairie Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Travail de la terre, du métal, de la céramique et du verre… Organisé par l’association Case 10
Travail de la terre, du métal, de la céramique et du verre… Organisé par l’association Case 10.   .

Parc de la Mairie Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie  

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English : Marché des arts, de la terre et du feu

Working with clay, metal, ceramics and glass… Organised by the Case 10 association

L’événement Marché des arts, de la terre et du feu Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Caen la Mer

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