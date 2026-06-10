Marché des arts, de la terre et du feu Luc-sur-Mer
Marché des arts, de la terre et du feu Luc-sur-Mer samedi 18 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
Marché des arts, de la terre et du feu
Parc de la Mairie Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-19 20:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Travail de la terre, du métal, de la céramique et du verre… Organisé par l’association Case 10
Travail de la terre, du métal, de la céramique et du verre… Organisé par l’association Case 10. .
Parc de la Mairie Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché des arts, de la terre et du feu
Working with clay, metal, ceramics and glass… Organised by the Case 10 association
L’événement Marché des arts, de la terre et du feu Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Luc-sur-Mer (Calvados)
- Visite guidée La Baleine Luc-sur-Mer 17 juin 2026
- Exposition Horizons intérieurs Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer 19 juin 2026
- Les Radeaux de la Baleine Luc-sur-Mer 20 juin 2026
- Visite guidée Le cimetière de Luc et son histoire Luc-sur-Mer 25 juin 2026
- Atelier d’écriture Librairie le Garage Hermétique Luc-sur-Mer 26 juin 2026