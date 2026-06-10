Marché des arts, de la terre et du feu Luc-sur-Mer samedi 18 juillet 2026.

Luc-sur-Mer

Marché des arts, de la terre et du feu

Parc de la Mairie Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-19 20:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Travail de la terre, du métal, de la céramique et du verre… Organisé par l’association Case 10

Travail de la terre, du métal, de la céramique et du verre… Organisé par l’association Case 10. .

Parc de la Mairie Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie

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English : Marché des arts, de la terre et du feu

Working with clay, metal, ceramics and glass… Organised by the Case 10 association

L’événement Marché des arts, de la terre et du feu Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Caen la Mer