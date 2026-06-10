Cinéma en plein air Mamma Mia Luc-sur-Mer
Cinéma en plein air Mamma Mia Luc-sur-Mer samedi 18 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
Cinéma en plein air Mamma Mia
Parc de la Mairie Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 22:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
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La ville de Luc-sur-Mer vous présente son Cinéma en plein air Mamma Mia (durée 1h48mn) Venez avec votre plaid ! Vente de Pop Corn sur place (espèces uniquement) .
Parc de la Mairie Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie
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English : Cinéma en plein air Mamma Mia
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L’événement Cinéma en plein air Mamma Mia Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Honfleur-Beuzeville
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