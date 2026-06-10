Luc-sur-Mer

Cinéma en plein air Mamma Mia

Parc de la Mairie Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 22:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Venez avec votre plaid ! Vente de Pop Corn sur place (espèces uniquement)

La ville de Luc-sur-Mer vous présente son Cinéma en plein air Mamma Mia (durée 1h48mn) Venez avec votre plaid ! Vente de Pop Corn sur place (espèces uniquement) .

Parc de la Mairie Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie

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English : Cinéma en plein air Mamma Mia

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L’événement Cinéma en plein air Mamma Mia Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Honfleur-Beuzeville