Gymnastique estivale Devant la Thalasso Luc-sur-Mer
Gymnastique estivale Devant la Thalasso Luc-sur-Mer samedi 18 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
Gymnastique estivale
Devant la Thalasso 2 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 11:00:00
fin : 2026-08-08 12:00:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22
Réveillez votre corps face à la mer avec Françoise pour une session dynamique , tous niveaux. Apportez une serviette de plage
Réveillez votre corps face à la mer avec Françoise pour une session de gymnastique dynamique accessible à tous les niveaux !
Gratuit Pensez à apporter votre serviette de plage !
Rdv devant la Thalasso coté plage. .
Devant la Thalasso 2 Rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr
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English : Gymnastique estivale
Wake up your body by the sea with Françoise for a dynamic session suitable for all levels. Please bring a beach towel
L’événement Gymnastique estivale Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité
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