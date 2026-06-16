Gymnastique estivale Devant la Thalasso Luc-sur-Mer

Luc-sur-Mer

Gymnastique estivale

Devant la Thalasso 2 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 11:00:00

fin : 2026-08-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-22

Réveillez votre corps face à la mer avec Françoise pour une session dynamique , tous niveaux. Apportez une serviette de plage

Réveillez votre corps face à la mer avec Françoise pour une session de gymnastique dynamique accessible à tous les niveaux !

Gratuit Pensez à apporter votre serviette de plage !

Rdv devant la Thalasso coté plage. .

Devant la Thalasso 2 Rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr

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English : Gymnastique estivale

Wake up your body by the sea with Françoise for a dynamic session suitable for all levels. Please bring a beach towel

L’événement Gymnastique estivale Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité