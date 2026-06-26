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La Translutine Course à pied Rue Tessel Luc-sur-Mer

La Translutine Course à pied Rue Tessel Luc-sur-Mer samedi 18 juillet 2026.

Lieu
Rue Tessel
Adresse
Place du Petit Enfer
Ville
14530 Luc-sur-Mer
Département
Calvados
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif

Luc-sur-Mer

La Translutine Course à pied

Rue Tessel Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:30:00
fin : 2026-07-18 21:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Courses pour enfants (450m, 1000m, 1800m, 3200m) et adultes (9600m). Un cadeau attend chaque arrivant ! Inscriptions latranslutine.com
17h30 les p’tits lutins 2017 2021 450m
18h15 les p’tits lutins poussin 2015 2016 1000m
18h45 les lutins benjamins 201 2014 1800m
18h45 les lutins minimes 2011 2012 200m
19h15 La Translutine cadets à partir de 2009 à Masters 9600m

Inscription sur le site www.course-organisation.fr   .

Rue Tessel Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 26 33 77 36  latranslutine14@gmail.com

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English : La Translutine Course à pied

Races for children (450m, 1000m, 1800m, 3200m) and adults (9600m). A prize awaits every finisher! Registration: latranslutine.com

L’événement La Translutine Course à pied Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par Calvados Attractivité

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