La Translutine Course à pied Rue Tessel Luc-sur-Mer
La Translutine Course à pied Rue Tessel Luc-sur-Mer samedi 18 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
La Translutine Course à pied
Rue Tessel Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 17:30:00
fin : 2026-07-18 21:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Courses pour enfants (450m, 1000m, 1800m, 3200m) et adultes (9600m). Un cadeau attend chaque arrivant ! Inscriptions latranslutine.com
17h30 les p’tits lutins 2017 2021 450m
18h15 les p’tits lutins poussin 2015 2016 1000m
18h45 les lutins benjamins 201 2014 1800m
18h45 les lutins minimes 2011 2012 200m
19h15 La Translutine cadets à partir de 2009 à Masters 9600m
Inscription sur le site www.course-organisation.fr .
Rue Tessel Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 26 33 77 36 latranslutine14@gmail.com
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English : La Translutine Course à pied
Races for children (450m, 1000m, 1800m, 3200m) and adults (9600m). A prize awaits every finisher! Registration: latranslutine.com
L’événement La Translutine Course à pied Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-26 par Calvados Attractivité
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