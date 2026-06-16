Luc-sur-Mer

After Beach La Tricastine Nostalgie

Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Retrouvez le meilleur des années 80/90 avec DJ Nicolas Raison. Bar à vinyles

After beach proposé par la ville de Luc-sur-Mer en partenariat avec l’Inéluctable et Maison Mer.

Venez retrouvez Nicolas et sa Tricastine pour faire vibrer la Place du Petit Enfer, de 19h à 23h ! .

Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 32 71

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English : After Beach La Tricastine Nostalgie

Enjoy the best of the 80s and 90s with DJ Nicolas Raison. Vinyl bar

L’événement After Beach La Tricastine Nostalgie Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité