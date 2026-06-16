After Beach La Tricastine Nostalgie Luc-sur-Mer
After Beach La Tricastine Nostalgie Luc-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
After Beach La Tricastine Nostalgie
Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-15 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25
Retrouvez le meilleur des années 80/90 avec DJ Nicolas Raison. Bar à vinyles
After beach proposé par la ville de Luc-sur-Mer en partenariat avec l’Inéluctable et Maison Mer.
Venez retrouvez Nicolas et sa Tricastine pour faire vibrer la Place du Petit Enfer, de 19h à 23h ! .
Place du Petit Enfer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 32 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : After Beach La Tricastine Nostalgie
Enjoy the best of the 80s and 90s with DJ Nicolas Raison. Vinyl bar
L’événement After Beach La Tricastine Nostalgie Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Luc-sur-Mer (Calvados)
- Exposition Horizons intérieurs Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer 19 juin 2026
- Les Radeaux de la Baleine Luc-sur-Mer 20 juin 2026
- Atelier d’écriture Librairie le Garage Hermétique Luc-sur-Mer 26 juin 2026
- Théâtre Eclats de scène Casino Tranchant Luc-sur-Mer 27 juin 2026
- Foire à tout Luc-sur-Mer 5 juillet 2026