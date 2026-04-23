Luc-sur-Mer

Foire à tout

Rue de la mer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 06:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Buvette sur place

Foire a tout avec buvette sur place. .

Rue de la mer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +65 194272 Anniekouni.masson@free.fr

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English : Foire à tout

Refreshment bar on site

L’événement Foire à tout Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par Calvados Attractivité