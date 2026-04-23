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Foire à tout Luc-sur-Mer

Foire à tout Luc-sur-Mer dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : Rue de la mer

Ville : 14530 Luc-sur-Mer

Département : Calvados

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Luc-sur-Mer

Foire à tout

Rue de la mer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Buvette sur place
Foire a tout avec buvette sur place.   .

Rue de la mer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +65 194272  Anniekouni.masson@free.fr

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English : Foire à tout

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L’événement Foire à tout Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par Calvados Attractivité

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