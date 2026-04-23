Foire à tout Luc-sur-Mer
Foire à tout Luc-sur-Mer dimanche 5 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
Foire à tout
Rue de la mer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 06:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Buvette sur place
Foire a tout avec buvette sur place. .
Rue de la mer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +65 194272 Anniekouni.masson@free.fr
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English : Foire à tout
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L’événement Foire à tout Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par Calvados Attractivité
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