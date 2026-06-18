Visite guidée pour les familles La Baleine de Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer
Visite guidée pour les familles La Baleine de Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer mardi 7 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
Visite guidée pour les familles La Baleine de Luc-sur-Mer
Angle de l’école de voile et de la rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 14:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-16 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27
Patricia vous propose de conter son histoire. Pour les 8-13 ans. Participation financière libre. Sur réservation (billetterie p.)
Vos enfants souhaitent en savoir un peu plus sur la Baleine de Luc-sur-Mer ? Patricia Lengyel vous propose de conter l’histoire fascinante de notre emblème.
Limité à 25 personnes. Visite adaptée aux 8-13 ans.
Participation financière libre Rdv à l’angle de la rue Guynemer et du Club de Voile à 14h30
Inscriptions 02.31.97.33.25 .
Angle de l’école de voile et de la rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée pour les familles La Baleine de Luc-sur-Mer
Patricia will tell you her story. For 8-13 year-olds. Free admission. Bookings required (ticket office p.)
L’événement Visite guidée pour les familles La Baleine de Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité
À voir aussi à Luc-sur-Mer (Calvados)
- Exposition Horizons intérieurs Galerie du Petit Enfer Luc-sur-Mer 19 juin 2026
- Les Radeaux de la Baleine Luc-sur-Mer 20 juin 2026
- Atelier d’écriture Librairie le Garage Hermétique Luc-sur-Mer 26 juin 2026
- Théâtre Eclats de scène Casino Tranchant Luc-sur-Mer 27 juin 2026
- Foire à tout Luc-sur-Mer 5 juillet 2026