Visite La digue de Luc-sur-Mer et ses histoires Rue Georges Guynemer Luc-sur-Mer
Visite La digue de Luc-sur-Mer et ses histoires Rue Georges Guynemer Luc-sur-Mer mercredi 15 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
Visite La digue de Luc-sur-Mer et ses histoires
Rue Georges Guynemer Angle de la rue Guynemer et de la Digue Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-08
Parcourez la digue et découvrez les grandes étapes de son aménagement et son histoire. Participation financière libre. Réservation (BILLETTERIE P. )
La visite promenade que propose Patricia Lengyel, vous mènera le long de la digue et fera revivre les grandes étapes de son aménagement ainsi que les événements qui ont contribué à faire de Luc-sur-Mer la station balnéaire d’aujourd’hui.
– Rendez-vous à 10h00 à l’angle de la rue Guynemer et de la digue, près de l’école de voile.
– Participation financière libre.
– Inscription obligatoire au 02.31.97.33.25 (Office de Tourisme) .
Rue Georges Guynemer Angle de la rue Guynemer et de la Digue Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 33 25
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English : Visite La digue de Luc-sur-Mer et ses histoires
Take a tour of the dike and learn about the major stages in its development and history. Free admission. Reservations (P. TICKETS)
L’événement Visite La digue de Luc-sur-Mer et ses histoires Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par Calvados Attractivité
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