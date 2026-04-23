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Concert les Négresses Vertes Casino Tranchant Luc-sur-Mer

Concert les Négresses Vertes Casino Tranchant Luc-sur-Mer jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Casino Tranchant

Adresse : 20 Rue Guynemer

Ville : 14530 Luc-sur-Mer

Département : Calvados

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Luc-sur-Mer

Concert les Négresses Vertes

Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Concert gratuit sur l’esplanade du casino
Concert gratuit sur l’esplanade du casino   .

Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 32 19 

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English : Concert les Négresses Vertes

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L’événement Concert les Négresses Vertes Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par Calvados Attractivité

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