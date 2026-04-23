Concert les Négresses Vertes Casino Tranchant Luc-sur-Mer

Luc-sur-Mer

Concert les Négresses Vertes

Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 21:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Concert gratuit sur l’esplanade du casino

Concert gratuit sur l’esplanade du casino .

Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 32 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert les Négresses Vertes

Free concert on the casino esplanade

L’événement Concert les Négresses Vertes Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par Calvados Attractivité