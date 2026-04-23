Concert les Négresses Vertes Casino Tranchant Luc-sur-Mer
Concert les Négresses Vertes Casino Tranchant Luc-sur-Mer jeudi 23 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
Concert les Négresses Vertes
Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Concert gratuit sur l’esplanade du casino
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Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 32 19
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English : Concert les Négresses Vertes
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L’événement Concert les Négresses Vertes Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par Calvados Attractivité
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