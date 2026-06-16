Grand concert du Casino Luc-sur-Mer
Grand concert du Casino Luc-sur-Mer jeudi 23 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
Grand concert du Casino
Esplanade du Casino Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23 2026-08-20
Préparez-vous à chanter, danser et revivre les plus grands tubes de cette époque disco
Ne manquez pas deux soirées exceptionnelles qui feront vibrer le parking du Casino.
Jeudi 23 juillet
20h30 Première partie avec Baptiste Sartoria
21h00 Concert événement des Négresses Vertes un moment festif, énergique et incontournable pour tous les amoureux de la scène française.
Jeudi 20 août
21h00 Place au rythme ensoleillé du Collectif Métissé pour une soirée pleine de bonne humeur et de tubes irrésistibles.
Parking du Casino Entrée libre Ambiance garantie ! .
Esplanade du Casino Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie
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English : Grand concert du Casino
Get ready to sing, dance, and relive the biggest hits from the disco era
L’événement Grand concert du Casino Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Honfleur-Beuzeville
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