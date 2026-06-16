Luc-sur-Mer

Grand concert du Casino

Esplanade du Casino Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 20:30:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23 2026-08-20

Préparez-vous à chanter, danser et revivre les plus grands tubes de cette époque disco

Ne manquez pas deux soirées exceptionnelles qui feront vibrer le parking du Casino.

Jeudi 23 juillet

20h30 Première partie avec Baptiste Sartoria

21h00 Concert événement des Négresses Vertes un moment festif, énergique et incontournable pour tous les amoureux de la scène française.

Jeudi 20 août

21h00 Place au rythme ensoleillé du Collectif Métissé pour une soirée pleine de bonne humeur et de tubes irrésistibles.

Parking du Casino Entrée libre Ambiance garantie ! .

Esplanade du Casino Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie

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English : Grand concert du Casino

Get ready to sing, dance, and relive the biggest hits from the disco era

L’événement Grand concert du Casino Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Honfleur-Beuzeville