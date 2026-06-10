Feu d’artifice, fanfare et retraite aux lampions Luc-sur-Mer
Feu d’artifice, fanfare et retraite aux lampions Luc-sur-Mer lundi 13 juillet 2026.
Luc-sur-Mer
Feu d’artifice, fanfare et retraite aux lampions
Jetée Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:30:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Retraite aux lampions et fanfare à 21:30 puis feu d’artifice à 23:00
Retraite aux lampions et fanfare à 21h30 puis feu d’artifice tiré de la jetée à 23h00. .
Jetée Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie
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English : Feu d’artifice, fanfare et retraite aux lampions
Lantern-lit procession with brass band at 21:30 followed by fireworks at 23:00
L’événement Feu d’artifice, fanfare et retraite aux lampions Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Caen la Mer
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