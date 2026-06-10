Feu d’artifice, fanfare et retraite aux lampions Luc-sur-Mer lundi 13 juillet 2026.

Luc-sur-Mer

Feu d’artifice, fanfare et retraite aux lampions

Jetée Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:30:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Retraite aux lampions et fanfare à 21:30 puis feu d’artifice à 23:00

Retraite aux lampions et fanfare à 21h30 puis feu d’artifice tiré de la jetée à 23h00. .

Jetée Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie

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English : Feu d’artifice, fanfare et retraite aux lampions

Lantern-lit procession with brass band at 21:30 followed by fireworks at 23:00

L’événement Feu d’artifice, fanfare et retraite aux lampions Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Caen la Mer